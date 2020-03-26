Названы популярные напитки, которых стоит избегать

Основой здоровья являются не только полезные продукты, но и напитки. Однако, многие из них наносят организму серьезный вред, поэтому их желательно полностью исключить из рациона. Каких же именно напитков следует избегать?

Фруктовый сок

Речь идет о магазинных соках в пакетах, которые содержат много сахара и вредных добавок, в частности искусственные подсластители и стабилизаторы. Даже если на упаковке написано, что сок натуральный на 100% - не верьте. При регулярном употреблении такого продукта риск развития сахарного диабета повышается в несколько раз.

Газированные напитки

Эти напитки одни из самых вкусных, популярных и вредных в мире. В состав газировки входит большое количество сахара, который негативно влияет на работу всего организма. Помимо этого, газированные напитки совершенно не утоляют жажду, от них пить хочется еще больше.

"Диетические" газировки

Запомните, что таких напитков не существует. Даже если они и не содержат сахар, то в их составе обязательно найдутся ароматизаторы, подсластители и другие химические вещества, польза от которых нулевая.

Магазинные смузи

Некоторые подобные коктейли содержат больше сахара, чем газированные напитки. Лучше избегайте смузи, которые не нуждаются в охлаждении или стоят не в холодильнике. Вероятно, они сильно пастеризованы и в них множество дополнительных консервантов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки повышают иммунитет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!