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Почему следует отказаться от мясных полуфабрикатов

Мясные полуфабрикаты можно найти в каждом магазине

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему следует отказаться от мясных полуфабрикатов

Переработанные мясные продукты могут выглядеть довольно аппетитно, но диетологи не советуют их покупать, чтобы уберечь здоровье. Мясные полуфабрикаты способны нанести организму серьезный вред, провоцируя развитие многих заболеваний. 

Проблемы с сердцем и сосудами

Любители мясных "деликатесов" должны раз и навсегда запомнить, что эти продукты увеличивают риск появления сердечно-сосудистых проблем. Результаты многочисленных исследований доказывают, что полуфабрикаты по своему вредному воздействую на организм равны табаку и алкоголю. Они могут вызвать заболевания сердца и сосудов.

Проблемы с весом

Вряд ли кого-то удивит факт, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов приводит к лишним килограммам. Полуфабрикаты замедляют процессы метаболизма в организме, потому что содержат много вредных соединений, а поэтому работа пищеварения нарушается.

Сахарный диабет

Согласно исследованиям, переработанные мясные продукты увеличивает риск развития сахарного диабета на 19%. Дело в том, что в их составе есть много насыщенных жирных кислот, которые приводят к серьезным заболеваниям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты очень вредные для микрофлоры кишечника.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24904-pochemu-sleduet-otkazatsya-ot-myasnyh-polufabrikatov-6-vesomyh-prichin
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