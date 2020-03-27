Почему следует отказаться от мясных полуфабрикатов

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Переработанные мясные продукты могут выглядеть довольно аппетитно, но диетологи не советуют их покупать, чтобы уберечь здоровье. Мясные полуфабрикаты способны нанести организму серьезный вред, провоцируя развитие многих заболеваний.
Проблемы с сердцем и сосудами
Любители мясных "деликатесов" должны раз и навсегда запомнить, что эти продукты увеличивают риск появления сердечно-сосудистых проблем. Результаты многочисленных исследований доказывают, что полуфабрикаты по своему вредному воздействую на организм равны табаку и алкоголю. Они могут вызвать заболевания сердца и сосудов.
Проблемы с весом
Вряд ли кого-то удивит факт, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов приводит к лишним килограммам. Полуфабрикаты замедляют процессы метаболизма в организме, потому что содержат много вредных соединений, а поэтому работа пищеварения нарушается.
Сахарный диабет
Согласно исследованиям, переработанные мясные продукты увеличивает риск развития сахарного диабета на 19%. Дело в том, что в их составе есть много насыщенных жирных кислот, которые приводят к серьезным заболеваниям.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты очень вредные для микрофлоры кишечника.
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