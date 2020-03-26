Стало известно, какие продукты подделывают чаще всего

На прилавках магазинов можно найти много фальсифицированных продуктов, которые являются не просто дешевыми аналогами, а товарами, которые способны навредить здоровью. К каким продуктам следует присмотреться повнимательнее?

Зеленый горошек

Эти плоды стручкового растения мы часто добавляем в блюда, ведь они вкусные и питательные. Однако, мы рискуем купить подделку. Фальсифицированный горох делают из соевых бобов, которые с помощью красителя стают зеленого цвета. А чтобы продукт не протух, в качестве консерванта добавляется метабисульфит натрия. Лучше всего, покупайте горошек в проверенных производителей и помните, что его слишком насыщенный и неестественный цвет указывает на содержание красителя.

Корица

Эту популярную пряность также очень часто подделывают. Вместо натурального продукта вы можете купить его дешевый аналог - кассию, регулярное употребление которой опасно для организма. В ее состав входят вещества, повреждающие печень и почки. Помните, что палочки настоящей корицы более хрупкие и светлые, а кассия - ярко-коричневого цвета и довольно жесткая.

Красная икра

Этот продукт настоящий лидер по подделкам. Чаще всего в магазинах можно встретить икру, сделанную из желатина, пищевых красителей, морских водорослей, белковых продуктов, ароматизаторов и вкусных добавок. Но отличить оригинал все же возможно. В первую очередь, настоящая красная икра не будет липнуть к зубам, а все икринки будут одинакового размера, без повреждений и трещинок. Также оригинал не обладает резким запахом.

Кофе

В подделанный кофе могут входить не только молотые зерна, но и ореховая скорлупа, желуди, цикорий и другие примеси. Определить натуральный продукт можно по сроку годности. Если он не превышает 2 лет, значит его можно покупать. Если же на упаковке нет даты, тогда присмотритесь к порошку - он должен быть сухим и одной консистенции. Если есть кристаллики или крупицы другого цвета - это фальсификат.

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