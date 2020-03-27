Правила питания, которые мы постоянно нарушаем

Питание должно быть здоровым и правильно сбалансированным, но помимо этого, огромное внимание стоит уделять и тому, как мы едим. Безобидные, на первый взгляд, привычки могут негативно влиять на наше пищеварение.

Отказ от завтрака

Запомните раз и навсегда, что завтрак пропускать нельзя! Даже, если вы на диете, ведь утренние калории не превращаются в жир. Этот прием пищи необходим организму, чтобы повысить его бодрость, выносливость и придать энергии.

Еда после физических нагрузок

После активной тренировки подождите 20-30 минут прежде, чем приступить к трапезе. При игнорировании этого правила еда будет плохо усваиваться и может возникнуть дискомфорт в желудке. Также не стоит заниматься спортом сразу после приема пищи, лучше часок подождать.

Еда в спешке

Многие люди постоянно куда-то спешат, поэтому не успевают ни нормально позавтракать, ни пообедать. Но еда в спешке ни к чему хорошему не приводит, поэтому поберегите свое здоровье. Не спешите, ведь пищу нужно пережевывать тщательно: чем мельче будет еда, тем легче желудку ее переварить.

Еда перед телевизором

Есть перед телевизором или ноутбуком давно стало нормой. Но мозг не увлечен процессом поглощения пищи, а тем, что видит на экране. Отсюда - переедание, проблемы с желудком, лишний вес и прочие нарушения.

Отдых после еды

После сытного ужина очень хочется прилечь на диван и отдохнуть, но этого делать нельзя. В таком положении желудочный сок, кислота и еда могут попасть в пищевод и спровоцировать изжогу. Кроме того, такая привычка может вызвать лишний вес. Лучше подождите 20 минут, а еще лучше прогуляйтесь на свежем воздухе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила питания помогут избежать болезней.

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