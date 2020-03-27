Признаки, указывающие на то, что вы едите много соли

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Соль
полезна для организма только в определенном количестве, ведь ее избыток
серьезно подрывает здоровье и приводит к неприятным последствиям. К сожалению,
в состав многих продуктов входит большое количество соли и это вызывает
ухудшение самочувствия. Так, при каких признаках, ее стоит ограничить в
рационе?
Постоянное чувство
жажды
Соль является
основным источником натрия, который в больших количествах вызывает у
человека острое чувство жажды. Этот симптом сложно на заметить, ведь каждый
хоть раз в жизни с ним сталкивался. Постарайтесь контролировать свой водный
баланс, даже если не налегаете на соленные продукты, ведь вода приводит в норму
все процессы организма.
Отечность
Это
еще один неприятный признак, указывающий на избыток соли. Отечность возникает
из-за того, что соль задерживает в организме жидкость, провоцируя дисбаланс. Если
заметили такой симптом, сразу же исключите из меню соленую пищу и пейте много
воды, чтобы баланс нормализовался.
Головная боль
Если
у вас начала часто болеть голова, то причина может быть не только в атмосферном
давление, а и в большом количестве натрия в организме. Этот элемент провоцирует
расширение кровеносных сосудов в головном мозге, вызывая болезные ощущения.
Не уходит вес
Избавиться
от лишних килограммов не просто, особенно, если не соблюдать основных правил
питания. В первую очередь, обратите внимание на продукты, которые вы
употребляете - если в них много соли, тогда все физические тренировки напрасны.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, чем можно заменить соль в рационе.
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