Признаки, указывающие на то, что вы едите много соли

Соль полезна для организма только в определенном количестве, ведь ее избыток серьезно подрывает здоровье и приводит к неприятным последствиям. К сожалению, в состав многих продуктов входит большое количество соли и это вызывает ухудшение самочувствия. Так, при каких признаках, ее стоит ограничить в рационе?

Постоянное чувство жажды

Соль является основным источником натрия, который в больших количествах вызывает у человека острое чувство жажды. Этот симптом сложно на заметить, ведь каждый хоть раз в жизни с ним сталкивался. Постарайтесь контролировать свой водный баланс, даже если не налегаете на соленные продукты, ведь вода приводит в норму все процессы организма.

Отечность

Это еще один неприятный признак, указывающий на избыток соли. Отечность возникает из-за того, что соль задерживает в организме жидкость, провоцируя дисбаланс. Если заметили такой симптом, сразу же исключите из меню соленую пищу и пейте много воды, чтобы баланс нормализовался.

Головная боль

Если у вас начала часто болеть голова, то причина может быть не только в атмосферном давление, а и в большом количестве натрия в организме. Этот элемент провоцирует расширение кровеносных сосудов в головном мозге, вызывая болезные ощущения.

Не уходит вес

Избавиться от лишних килограммов не просто, особенно, если не соблюдать основных правил питания. В первую очередь, обратите внимание на продукты, которые вы употребляете - если в них много соли, тогда все физические тренировки напрасны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем можно заменить соль в рационе.



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