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Напитки, которые не стоит пить перед сном

Эти напитки могут стать причиной бессонницы

сегодня, 16:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Напитки, которые не стоит пить перед сном

Ученые из Канады доказали, что наш организм перед сном запасается влагой, чтобы чувство жажды не мешало нормально отдыхать. Однако, есть напитки, которые стоит ограничить вечером, чтобы качество сна не ухудшилось.  

Кофеиновые напитки

Если вы хотите настроить свой организм на качественный сон, тогда откажитесь от кофе, чая, газированных напитков и энергетиков, ведь они содержат кофеин, стимулирующий работу мозга и сердечную деятельность. Вечером вам это совершенно ни к чему. Лучше выпейте травяной чай или теплое молоко.

Алкоголь

Говорят, что спиртные напитки улучшают сон, но это неправда. Организм и правда расслабляется, но сон будет прерывистым и тревожным, а утром вы будете ощущать слабость и усталость. Если не хотите таких последствий, тогда пейте алкоголь за 3 часа до сна.

Свежевыжатые соки

Такие напитки лучше пить утром или в обед, а не в ночное время. Соки и фреши могут спровоцировать лишние отложения на теле, а употребляя их на пустой желудок, вы еще можете навлечь на себя изжогу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких популярных напитков стоит отказаться.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31720-3-napitka-kotorye-ne-stoit-pit-pered-snom
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