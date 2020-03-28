Названы фрукты, которые ускоряют рост волос

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Правильное питание, содержащее все необходимые витамины и минералы, не только гарантирует красивые и здоровые волосы, но и защищу от выпадения и ломкости. Эксперты считают, что некоторые фрукты могут ускорять рост и регенерацию волос.
Сливы
Независимо от сорта, сливы являются богатым источником флавоноидов, которые являются отличным антиоксидантом, поэтому они помогают восстанавливать и укреплять корни волос.
Виноград
Сок и даже масло виноградных косточек уже давно добавляются в различные средства, которые укрепляют волосы и улучшают состояние кожи головы. Современные ученые подтвердили целебные свойства винограда с помощью современного оборудования и исследований. И все это благодаря антиоксидантам, минералам и ресвератролу, которые не только ускоряют рост волос, но и укрепляют их структуру.
Ананас
Этот фрукт содержит не только бромелин, который часто используется в качестве эффективного средства для похудения, но и бета-каротин, который превращается в нашем организме в витамин А, а он ускоряет рост волос, укрепляет корни, делая их здоровыми и шелковистыми.
Авокадо
Это один из самых полезных продуктов для наших волос. Косметологи утверждают, что авокадо богато на клетчатку и содержит более 20 различных витаминов и минералов. Этот фрукт стимулирует рост волос, улучшает их внешний вид и структуру.
Яблоки
Яблоки, несмотря на то, что мы часто недооцениваем их лечебные свойства - фрукт, который не только надолго насыщает организм во время диеты и регулирует пищеварение, но и ускоряет рост волос.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать волосы крепкими и шелковистыми.
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