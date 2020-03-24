Шик и блеск: как сделать волосы крепкими и шелковистыми

Правильный уход за волосами - это регулярная и обязательная процедура, если вы, конечно же, хотите выглядеть ухоженной и красивой. Но, чтобы ваши локоны были здоровыми и шелковистыми, нужно уделять внимание деталям, именно они помогут укрепить ваши волосы и придать им блеска.

Избегайте ежедневного мытья головы

Одни люди моют голову ежедневно, а другие - раз в неделю. Это вопрос индивидуальный и зависит от образа жизни и типа кожи головы. Если ваши волосы склоны к жирности или вы активно занимаетесь спортом, в результате которого обильно потеете, тогда есть смысл мыть голову каждый день. Но во всех других случаях, постарайтесь ограничить эту процедуру до 2-3 раз в неделю. Это необходимо, чтобы защитный слой кожного сала головы не вымывался.

Используйте небольшое количество шампуня

Больше не значит лучше, особенно если дело касается количества средства для мытья головы. Не забывайте, что очищающие шампуни — это высококонцентрированные средства, которых нужно совсем немного для того, чтобы полностью очистить волосы.

Мойте кожу головы

Не стоит отдельно намыливать кончики волос и наносить шампунь на всю длину — достаточно тщательно очистить только кожу головы. Мыльная вода прекрасно смоет оставшиеся загрязнения с поверхности волос, не переживайте, локоны будут чистыми и воздушными.

Мойте голову в теплой воду

Помните, что голову следует мыть в теплой воде, без резких перепадов температур. Слишком горячая вода может повредить структуру волос, в следствии чего они становятся ломкими и слабыми.

Правильно выбирайте аксессуары

Не используйте жестких резинок и заколок с металлическими креплениями - они сильно сдавливают волосы, давят на кожу головы и повреждают ваши локоны. Лучше всего делать прически с помощью эластичных бантов и резинок-пружинок.

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