Какая каша на завтрак снизит риск инсульта

Исследователи из Дании выяснили, какой завтрак не только улучшает пищеварение, но и снижает риск развития сердечных проблем. Об этом сообщает издание Medikforum.

Ученые провели эксперимент, участие в котором приняли 55 тысяч добровольцев в возрасте 50-55 лет. Одни из них употребляли утром яичницу с ломтиками белого хлеба и йогурт, а другие - овсяную кашу. За состоянием здоровья участников наблюдали 13 лет. За время эксперимента у 2260 человек случился инсульт. Ученые определили, что у добровольцев, которые предпочитали завтракать овсяной кашей риск инсульта был ниже, по сравнению с другими участниками.

Исследователи утверждают, что пользу для здоровья приносит только натуральная каша, а вот продукт быстрого приготовления не несет никакой питательной ценности организму.

К слову, польза овсянки заключается в том, что сложные углеводы обеспечивают организм человека бодростью и энергией до самого вечера. Овсянка служит источником важных витаминов, минералов и волокон. Она богата антиоксидантами, омега-3 и фолиевой кислотой. В отличие от других зерновых культур, овес не содержит глютена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в какое время лучше всего завтракать.

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