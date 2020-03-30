Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.03.2020

BTC/USD

6272.47

ETH/USD

131.18

LTC/USD

38.56

НБУ 30.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.65

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какая каша на завтрак снизит риск инсульта
НОВОСТИ Все новости

Какая каша на завтрак снизит риск инсульта

Эта каша включена в систему здорового питания

сегодня, 10:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какая каша на завтрак снизит риск инсульта

Исследователи из Дании выяснили, какой завтрак не только улучшает пищеварение, но и снижает риск развития сердечных проблем. Об этом сообщает издание Medikforum.

Ученые провели эксперимент, участие в котором приняли 55 тысяч добровольцев в возрасте 50-55 лет. Одни из них употребляли утром яичницу с ломтиками белого хлеба и йогурт, а другие - овсяную кашу. За состоянием здоровья участников наблюдали 13 лет. За время эксперимента у 2260 человек случился инсульт. Ученые определили, что у добровольцев, которые предпочитали завтракать овсяной кашей риск инсульта был ниже, по сравнению с другими участниками.

Исследователи утверждают, что пользу для здоровья приносит только натуральная каша, а вот продукт быстрого приготовления не несет никакой питательной ценности организму. 

К слову, польза овсянки заключается в том, что сложные углеводы обеспечивают организм человека бодростью и энергией до самого вечера. Овсянка служит источником важных витаминов, минералов и волокон. Она богата антиоксидантами, омега-3 и фолиевой кислотой. В отличие от других зерновых культур, овес не содержит глютена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в какое время лучше всего завтракать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/91842-mediki-rasskazali-kakaya-kasha-na-zavtrak-snizit-risk-insulta.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...