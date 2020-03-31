5 простых способов сделать кофе суперполезным

О вреде и пользе кофе написано не мало. Одни ученые доказывают полезные свойства этого напитка, а другие не устают говорить о его вредном воздействии на организм. Как бы там не было, а кофе - один из самых любимых напитков миллионов людей, поэтому стоит знать главные секреты его употребления.

Не пейте кофе после 14 часов

Как правило, с чашечки бодрящего кофе начинается утро, ведь кофеин дарит заряд энергии и сил, даже если вы чувствуете себя уставшими. Эксперты говорят, что лучше всего этот напиток употреблять до 14 часов, иначе у вас могут появиться проблемы со сном. Конечно, все индивидуально, но лучше не рисковать.

Выбирайте качественный кофе

По возможности употребляйте органический кофе - его зерна выращивают без использования химических удобрений. Этот кофе насыщен антиоксидантами, он снижает риск возникновения болезней сердца и препятствует развитию цирроза. В напитке нет токсичных следов удобрений, а чистый аромат и богатый вкус заряжают энергией и позитивом.

Добавьте немного какао

Просто добавьте немного натурального какао-порошка (без сахара!) в ваш кофе с молоком и насладитесь кофе Мокка. Кстати, обычно в кофе Мокка добавляют сахар или сладкий шоколадный сироп, так что полезнее будет приготовить вкусный напиток самостоятельно, исключив сахар.

Не пейте слишком много кофе

Не злоупотребляйте бодрящим напитком, ведь это может плохо обернуться для организма. Врачи рекомендуют в день выпивать 2-3 чашечки кофе. При игнорировании данного правила могут появиться побочные эффекты: повышенное давление, нарушение работы пищеварительной системы, а также бессонница.

Добавьте корицу

Сделать напиток еще полезнее поможет корица, ведь она снижает в крови уровень глюкозы и холестерина, ускоряя при этом обмен веществ. Также эта специя укрепляет иммунитет и повышает общий тонус. Если вам не нравится корица, тогда в кофе можно добавить немного мускатного ореха.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как побороть зависимость от кофеина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!