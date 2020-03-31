Какие продукты обязательно должны быть на каждой кухне

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В погоне за красотой и здоровьем мы все чаще отдаем предпочтение модным экзотическим продуктам, забывая, что в базовых ингредиентах не меньше пользы. Если научиться правильно сочетать даже самые простые продукты, то можно прекрасно сбалансировать рацион, сделать его вкусным и разнообразным.
Мед
Это прекрасный продукт, который легко заменит сахар в любимых десертах и станет отличной основой полезных соусов и заправок. Кроме того, мед поможет вам восстановить силы после длительных физических или умственных нагрузок и справиться с первыми признаками простуды.
Бананы
Неслучайно бананы — любимые фрукты всех спортсменов. Они богаты калием, а также содержат клетчатку и углеводы. Такой состав помогает быстро восстановить силы и взбодриться. Их можно использовать в качестве полезного перекуса, готовить с ними выпечку или добавлять в каши и йогурты.
Темный шоколад
Спешим обрадовать всех сладкоежек и сказать, что горький шоколад необязательно исключать из рациона во время диеты. Даже наоборот, пара кусочков этого лакомства восполнит суточную дозу магния и железа, так что балуйте себя с пользой для организма.
Свежая зелень
Какую бы зелень вы ни выбрали — укроп или петрушку, базилик или кинзу — это разнообразит любое блюдо, сделает его вкус более насыщенным и интересным. Помимо того, свежая зелень богата витаминами и антиоксидантами, так что обязательно добавляйте ее в свой повседневный рацион.
Чеснок
Чеснок придает любому блюду совершенно особенный вкус, оттеняя и дополняя основные ингредиенты. Но лучше его не тереть, а просто раздавливать ножом и оставлять на 5–10 минут прежде, чем добавлять в пищу. Так все его ценные свойства максимально раскроются, и вы получите еще больше витаминов и полезных веществ.
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