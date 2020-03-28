Медики определили продукты, полезные для легких

Американские исследователи выяснили, какие продукты способны эффективно укрепить легкие, что особенно важно в сезон пандемии коронавируса, который быстро поражает этот орган. Об этом сообщает издание Ukrhealth.

Эксперты рекомендуют всерьез заняться своим питанием, ведь оно является основой нашего здоровья. Для того, чтобы защитить легкие от воспалений, стоит употреблять продукты, содержащие в большом количестве витамины и антиоксиданты. Проанализировав анкеты более сотни пациентов, исследователи пришли к выводу, что к таким продуктам относятся орехи (грецкие и миндаль), куриные яйца, помидоры, яблока, морепродукты и петрушка.

В этих продуктах питания много полезных веществ и антиоксидантов, которые повышают защитные функции иммунной системы, а также защищают легкие от вредного воздействия окружающей среды (загрязненного воздуха, табака, дыма). Регулярно добавляя их в рацион, вы сможете повысить стойкость этого органа к возбудителям опасных инфекций. В частности, помидоры и яблоки затормаживают разрушительные процессы в легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт способен защитить легкие от рака.

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