Ошибки, которые мы часто совершаем за завтраком

Пожалуй, каждый знает, насколько утренний прием пищи важен для организма. Именно от завтрака зависит наше настроение, самочувствие и продуктивность. Однако, многие не уделяют этому должного внимания и совершают ошибки, которые сводят на нет всю пользу утренней трапезы.

Не пьете воду

Запомните раз и навсегда, что после пробуждения необходимо выпить стакан обычной питьевой воды, чтобы "разбудить" пищеварительный тракт и запустить обменные процессы. Такая утренняя привычка поможет завтраку легче перевариться, а жир не будет откладываться на боках. Особенно это правило касается любителей кофе, ведь бодрящий напиток способствует обезвоживанию.

Едите только углеводы

Завтрак должен быть правильно сбалансированным. Необходимо, чтобы в нем присутствовали как углеводы, так и белки, и жиры, тогда его польза для организма будет неоценимой. Если же утренняя трапеза состоит только из овощей и фруктов, тогда чувство насыщения пройдет очень быстро и могут наблюдаться скачки сахара в крови.

Едите выпечку

Утром хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, например, круассаном или пончиком, но помните, что такой завтрак приносит минимум пользы и массу калорий, которые могут отразиться на вашей фигуре. Помимо этого, такая пища не прибавит вас сил и энергии на весь день.

Неправильно пьете соки

Диетологи говорят, что фреши и соки желательно пить за полчаса до приема еды. Их нельзя употреблять на голодный желудок, потому что они могут раздразнить слизистую и вызвать дискомфорт в желудке.

Торопитесь

Планируйте свое утро так, чтобы у вас оставалось достаточно времени для нормального завтрака. Помните, что пищу необходимо тщательно пережевывать, иначе она будет нагружать желудок, а кишечник не сможет "взять" из нее питательные вещества.

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