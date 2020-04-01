Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.04.2020

BTC/USD

6324.65

ETH/USD

133.03

LTC/USD

38.82

НБУ 01.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Ошибки, которые мы часто совершаем за завтраком
НОВОСТИ Все новости

Ошибки, которые мы часто совершаем за завтраком

Плотный завтрак – заряд бодрости на целый день

сегодня, 09:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ошибки, которые мы часто совершаем за завтраком

Пожалуй, каждый знает, насколько утренний прием пищи важен для организма. Именно от завтрака зависит наше настроение, самочувствие и продуктивность. Однако, многие не уделяют этому должного внимания и совершают ошибки, которые сводят на нет всю пользу утренней трапезы.

Не пьете воду

Запомните раз и навсегда, что после пробуждения необходимо выпить стакан обычной питьевой воды, чтобы "разбудить" пищеварительный тракт и запустить обменные процессы. Такая утренняя привычка поможет завтраку легче перевариться, а жир не будет откладываться на боках. Особенно это правило касается любителей кофе, ведь бодрящий напиток способствует обезвоживанию.

Едите только углеводы

Завтрак должен быть правильно сбалансированным. Необходимо, чтобы в нем присутствовали как углеводы, так и белки, и жиры, тогда его польза для организма будет неоценимой. Если же утренняя трапеза состоит только из овощей и фруктов, тогда чувство насыщения пройдет очень быстро и могут наблюдаться скачки сахара в крови.

Едите выпечку

Утром хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, например, круассаном или пончиком, но помните, что такой завтрак приносит минимум пользы и массу калорий, которые могут отразиться на вашей фигуре. Помимо этого, такая пища не прибавит вас сил и энергии на весь день.

Неправильно пьете соки

Диетологи говорят, что фреши и соки желательно пить за полчаса до приема еды. Их нельзя употреблять на голодный желудок, потому что они могут раздразнить слизистую и вызвать дискомфорт в желудке. 

Торопитесь

Планируйте свое утро так, чтобы у вас оставалось достаточно времени для нормального завтрака. Помните, что пищу необходимо тщательно пережевывать, иначе она будет нагружать желудок, а кишечник не сможет "взять" из нее питательные вещества. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша на завтрак снизит риск инсульта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31127-8-oshibok-kotorye-vy-sovershaete-za-zavtrakom?fbclid=IwAR29n8rSt1Uwxb3EHBvl_R9-7swp4t1NjxjC_yvX-xsi8Kak2um1Yham0XA
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...