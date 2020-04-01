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Что есть, чтобы иметь здоровые десна и зубы

Правильный уход за зубами – это лучшая гарантия их здоровья

сегодня, 10:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что есть, чтобы иметь здоровые десна и зубы

Поддерживать здоровье ротовой полости поможет не только правильный уход и регулярные походы к стоматологу, но еще и продукты, которые обеспечивают организм витаминами, способными укрепить зубы и десна.

Яблоки

В составе этого фрукта много витаминов и веществ, которые нужны организму для правильной работы. Но еще яблоки очень полезны для зубов, потому что они повышают слюноотделение, вследствие чего разжижаются и нейтрализуются кислоты во рту. В результате эмаль легко очищается от остатков пищи и загрязнений. Также с помощью яблок можно освежить дыхание.

Морковь

Все знают, что этот оранжевый овощ очень полезен для зрения, но мало кому известно, что морковь еще и эффективно очищает поверхность зубов от налета. В ней содержится много бета-каротина - мощного антиоксиданта, который помогает укрепить кости и зубы.

Миндаль

Орехи стоит включать в свой рацион постоянно, ведь они обладают целым рядом полезных свойств. Если хотите, чтобы зубы были здоровыми и красивыми, тогда ешьте миндаль, он предотвращает появление язв во рту и разрушение эмали.

Цитрусовые 

Для укрепления зубов употребляйте больше фруктов, содержащих витамин С. В этот список входят все цитрусовые, которые не только полезны, но и очень вкусные!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нельзя делать со своими зубами.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24419-chto-est-chtoby-imet-zdorovye-desna-i-zuby
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