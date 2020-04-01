Что есть, чтобы иметь здоровые десна и зубы

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Поддерживать
здоровье ротовой полости поможет не только правильный уход и регулярные походы
к стоматологу, но еще и продукты, которые обеспечивают организм витаминами,
способными укрепить зубы и десна.
Яблоки
В
составе этого фрукта много витаминов и веществ, которые нужны организму для
правильной работы. Но еще яблоки очень полезны для зубов, потому что они
повышают слюноотделение, вследствие чего разжижаются
и нейтрализуются кислоты во рту. В результате эмаль легко очищается от остатков
пищи и загрязнений. Также с помощью яблок можно освежить дыхание.
Морковь
Все
знают, что этот оранжевый овощ очень полезен для зрения, но мало кому известно,
что морковь еще и эффективно очищает поверхность зубов от налета. В ней
содержится много бета-каротина - мощного антиоксиданта, который помогает укрепить кости и зубы.
Миндаль
Орехи
стоит включать в свой рацион постоянно, ведь они обладают целым рядом полезных
свойств. Если хотите, чтобы зубы были здоровыми и красивыми, тогда ешьте
миндаль, он предотвращает появление язв во рту и разрушение эмали.
Цитрусовые
Для
укрепления зубов употребляйте больше фруктов, содержащих витамин С. В этот
список входят все цитрусовые, которые не
только полезны, но и очень вкусные!
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что нельзя делать со своими зубами.
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