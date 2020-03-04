Стоп-лист: что нельзя делать со своими зубами

Правильный уход за ротовой полостью - обязательная ежедневная процедура, которая позволит вашим зубам оставаться здоровыми и крепкими. Но есть привычки, которые серьезно вредят эмали и приводят к ее разрушению. Что же это?

Домашнее отбеливание

Стоматологи не рекомендуют использовать лайфхаки с солью, содой и "угольком", которые "эффективно" отбеливают зубы в домашних условиях. Возможно, эти средства помогут избавится от налета, но им не под силу справиться с зубным камнем или темными пятнами от кофе и никотина. Отбеливать зубы самостоятельно - плохая идея, ведь у вас может получится "неровная улыбка", так как оттенки зубов могут отличаться.

Вода с лимоном

Диетологи в один голос кричат о том, что утром нужно натощак выпивать воду с лимоном, потому что она запускает метаболические процессы в организме. Но кислота, которую содержат цитрусовые, повреждает эмаль зубов и приводит к несвежему дыханию. Поэтому, можно просто ограничиться водой, без добавления лимона.

Неправильная щетка

Многие люди плохо ухаживают за ротовой полостью из-за неправильной зубной щетки. Жесткая щетина может повредить десна, вызвав кровотечение и поцарапать эмаль, поэтому выбирайте щетку средней жесткости.

Твердые предметы

Использование зубов не по назначению – одна из самых пагубных привычек. Многие, когда нервничают, начинают грызть подручные средства, например, шариковую ручку. А другие зубами открывают бутылки, откусывают проволоку, раскалывают орехи и прочее. Такие действия могут не только повредить эмаль, но и разрушить зуб.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты вредят зубам.

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