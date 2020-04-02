Как убрать живот с помощью правильного питания

Избавиться от жировых отложений в конкретной части тела бывает очень сложно. Но это реально, если следовать определенным правилам питания. Если вы решили к лету привести свою фигуру в порядок и убрать лишнее на животе и боках, тогда уделите должное внимание своему рациону питания.

Замените соль пряностями

Соль полезна только в определенных количествах, а вот ее избыток может привести к отечности, ведь соль задерживает жидкость в организме. Перестаньте добавлять ее в блюда и через пару недель посмотрите на результат. Можно заменить соль специями - это будет полезнее для фигуры.

Добавляйте петрушку

Эта приправа чудесно подходит для салатов, супов и других блюд, потому что насыщает их приятным вкусом и ароматом. Петрушка содержит много витаминов и полезных веществ, которые помогают в борьбе с лишним весом. Это растение обладает легким мочегонным эффектом, поэтому готовьте отвар из него и принимайте перед едой.

Ешьте больше огурцов

Это низкокалорийный продукт, но при этом он дарит ощущение сытости на долгое время. Добавляйте в свой рацион побольше огурцов, ведь они помогают снимать отеки, что как мы выяснили, очень важно для поддержания параметров фигуры.

Не отказывайтесь от жиров

Не думайте, что все жиры быстро откладываются на боках. На самом деле, полезные жирные кислоты "разгоняют" метаболизм и способствуют сжиганию калорий. Формируя свой рацион, не забывайте про рыбу, орехи, авокадо, яйца.

Сократите потребление кофе

Если хотите сделать свой живот более плоским - откажитесь от кофе. Если не можете этого сделать, то хотя бы ограничьтесь одной чашкой в день. Перейдите на зеленый чай и увидите, что через неделю-две ваша фигура преобразиться.

Помните, что эти советы будут эффективны только в том случае, если вы будете регулярно заниматься физической активностью, а не вести сидячий образ жизни.

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