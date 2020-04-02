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Пять крайне полезных, но недооцененных продуктов

Эти продукты богаты всевозможными полезными веществами

сегодня, 10:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять крайне полезных, но недооцененных продуктов

Есть вкусные и полезные продукты, способные разнообразить любой рацион. Но многие люди, особенно худеющие, недооценивают их, поэтому заменяют модными суперфудами. Какие же продукты незаслуженно отодвинуты на второй план?

Сливочное масло

Западные диетологи утверждают, что сливочное масло - источник витаминов и полезных веществ, которые нужны организму. Многие думают, что этот продукт является главным врагом красивой и стройной фигуры, но на самом деле он улучшает обмен веществ, укрепляет иммунную систему и в целом поддерживает работу всех органов.

Хлеб

Первое, что люди помнят, садясь на диету - нельзя есть хлеб. Но современные ученые доказали, что этот продукт обладает многими полезными свойствами, а значит исключать его из рациона крайне не рекомендуется, в том числе и худеющим. Лучше всего покупать ржаной и цельнозерновой хлеб.

Квашеная капуста

Пользу этого продукта также недооценивают, считая, что он вредит фигуре. Но в составе квашенной капусты есть множество витаминов, минералов и пробиотиков, которые заселяют кишечник полезными бактерии. Этот продукт полезен для пищеварения, печени и сердца.

Корица

Эту специю привыкли добавлять только в выпечку или напитки. И зря! На самом деле корица не просто приправа, а средство для профилактики от многих недугов. Она снижает "плохой" холестерин, обладает противовоспалительными свойствами и повышает общий тонус.  

Кефир

Периодически включайте в свой рацион кефир, ведь в его составе много белка, кальция, витаминов, которые укрепляют наши кости. Также этот кисломолочный продукт улучшает работу пищеварительной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты обязательно должны быть на каждой кухне. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/30854-6-samyh-nedoocenennyh-produktov-vy-naprasno-ih-ne-edite
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