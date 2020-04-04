Пять продуктов с высоким содержанием полезных веществ

Правильное питание - основа здоровья. Наш организм нуждается в полезных веществах и витаминах, которые мы получаем вместе с определенными продуктами. Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, уделяйте должное внимание своему рациону. Что необходимо включать в свое меню в первую очередь?

Шпинат

Это один из самых популярных листовых овощей — источник 14 витаминов, множества полезных веществ и антиоксидантов. Шпинат хорошо влияет на процесс похудения, активизируя обмен веществ и улучшая усвоение белка. Также недавние исследования показали, что среди фруктов и овощей, обладающих противораковыми свойствами, шпинат является одним из самых эффективных.

Свекла

Этот бюджетный и доступный продукт обладает целым рядом полезных свойств для организма. Свекла обогащает организм калием, железом, магнием, аминокислотами, а также витаминами С, В1, В2. Этот продукт укрепляет иммунитет, регулирует давление, улучшает работу мозга и усиливает сексуально желание.

Тыква

В тыкве много бета-каротина - мощного антиоксиданта, который повышает защитные силы организма, снижает риск сердечно-сосудистых патологий, улучшает работу репродуктивной системы и в целом положительно влияет на весь организм.



Шиповник

Отвар и чай на основе шиповника обладает сильным иммуностимулирующим и противовирусным свойством, поэтому он особенно полезен в сезон простуд. К списку заслуг шиповника перед человечеством можно также добавить свойства понижать холестерин, ускорять заживление ран и выводить токсины.

Грецкие орехи

Орехи должны появляться в рационе регулярно, особенно грецкие. Они способствуют улучшению памяти благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, витаминов группы В и Е. Кстати, эти же жирные кислоты могут помочь снизить уровень холестерина и вредного солнечного излучения.

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