Как лучше есть куркуму для повышения иммунитета

О полезных свойствах куркумы известно давно, ведь ее используют не только в качестве специи для блюд, но и как средство от многих заболеваний. Куркума содержит много полезных веществ, но для того, чтобы польза для организма была максимальной, стоит знать, как правильно ее употреблять.

Врачи говорят, что эта пряность эффективно укрепляет иммунитет, что особенно важно в сезон распространения вирусов. Куркума обеспечивает магний, железо, калий, натрий и фосфор, а также кальций, цинк, медь и марганец. Эти элементы поддерживают работу всего организма, положительно влияя на сердечно-сосудистую систему, пищеварение, а также почки и печень.

Эксперты утверждают, что куркуму лучше употреблять вместе с черным перцем. В его составе есть пиперин - основной биологический компонент, придающий ему острый вкус. Это вещество помогает куркуме легче и эффективнее усваиваться. Добавляйте специю в теплые напитки или блюда.

Ежедневно употребляйте напиток, состоящий из воды, чайной ложки куркумы, щепотки черного перца, лимонного сока и имбиря. Пейте небольшими глотками в течение дня.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему полезно пить воду с добавлением куркумы.

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