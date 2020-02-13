Почему полезно пить воду с добавлением куркумы

Куркума - это не только приправа, которая придает блюду острый вкус, но еще и средство народной медицины, помогающее при различных заболеваниях. Медики советуют регулярно выпивать чашку теплой воды с добавлением куркумы, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Такой напиток благоприятно действует на здоровье, в частности поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Теплая вода с добавление куркумы способна контролировать давление, а также укреплять сосуды.

Также эта приправа эффективно помогает в борьбе с воспалительными заболеваниями, например, остеоартритом, заболеваниями кишечника и при проблемах с почками и печенью. Помимо этого, напиток с добавлением куркумы повышает обмен веществ и блокирует образование жировых клеток.

Известно, что эта желтая специя содержит много антиоксидантов, которые усиливают защиту от развития раковых клеток. Эти химические вещества эффективно замедляют процесс старения организма.

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