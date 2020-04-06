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Медики объяснили, почему нельзя пить вчерашний чай

Пить вчерашний чай настоятельно не рекомендуют

6 апреля 2020, 12:25 660
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики объяснили, почему нельзя пить вчерашний чай

Исследователи выяснили, что чай полезен для организма лишь в том случае, если его употреблять в течение часа после заваривания. Если напиток стоит дольше - он вредит здоровью.

Многие люди заваривают чай на день-два вперед и не видят в такой привычке ничего страшного. На самом же деле, вкусовые качества напитка меняются - он теряет свой вкус, а также витамины и полезные вещества, которые нужны организму.

В чае, который стоит сутки или больше происходит изменения, которые нельзя заметить. Вещества, входящие в состав напитка, начинают окисляться, а значит все полезные вещества уходят и создается благоприятная среда для размножения бактерий. Если на поверхности чай образовалась пленка - пить его ни в коем случае нельзя. Эта пленка затрудняет пищеварительный процесс и обволакивает стенки внутренних органов, провоцируя расстройства желудка.

Помимо того, что вчерашний чай несет угрозу для здоровья, эксперты также не рекомендуют, заваривать напиток по несколько раз. К примеру, при втором заваривании чай теряют 50% витаминов и полезных минералов, а при третьем - 70%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит добавлять в чай молоко.


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/sport-a-takzhe-pitanie/1077702-mozhno-li-pit-vcherashnij-chaj
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