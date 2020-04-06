Медики объяснили, почему нельзя пить вчерашний чай

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Исследователи
выяснили, что чай полезен для организма лишь в том случае, если его употреблять
в течение часа после заваривания. Если напиток стоит дольше - он вредит
здоровью.
Многие
люди заваривают чай на день-два вперед и не видят в такой привычке ничего
страшного. На самом же деле, вкусовые качества напитка меняются - он теряет
свой вкус, а также витамины и полезные вещества, которые нужны организму.
В
чае, который стоит сутки или больше происходит изменения, которые нельзя заметить. Вещества, входящие в состав напитка, начинают окисляться, а
значит все полезные вещества уходят и создается благоприятная среда для
размножения бактерий. Если на поверхности чай образовалась пленка - пить его ни
в коем случае нельзя. Эта пленка затрудняет пищеварительный процесс и
обволакивает стенки внутренних органов, провоцируя расстройства желудка.
Помимо того, что вчерашний чай несет угрозу для здоровья, эксперты также не рекомендуют, заваривать напиток по несколько раз. К примеру, при втором заваривании чай теряют 50% витаминов и полезных минералов, а при третьем - 70%.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит добавлять в чай молоко.
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