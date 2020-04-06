Удивительные свойства красного перца, о которых вы не знали

Красный перец обладает не только пряным ароматом и острым вкусом, но и целым рядом полезных для организма свойств. И все благодаря капсаицину - алкалоиду, который содержится в этом продукте. В чем же польза красного перца для здоровья?

Улучшение пищеварения

Этот жгучий продукт ускоряет обменные процессы в организме, улучшая работу пищеварительной системы. Благодаря перцу еда усваивается легче, а калории сжигаются быстрее. Но если вы страдаете гастритом или язвой, тогда стоит вводить красный перец в рацион с осторожностью, ведь он может навредить.

Улучшение кровообращения

Регулярное употребление красного жгучего перца предупреждает образование тромбов и разжижает кровь. Кроме того, продукт способствует образованию эритроцитов.

Нормализация менструального цикла

Красный перец рекомендуется употреблять женщинам, у которых нерегулярный цикл и болезненные менструации. Этот овощ положительно влияет на гормональный фон и стимулирует работу яичников.

Повышение иммунитета

В красном перце содержатся алкалоиды, которые повышают иммунитет, оберегая организм от простудных и вирусных заболеваний.

Снижение веса

Красный перец активизирует кровообращение и ускоряет обмен веществ, а жировые отложения расщепляются быстрее. Кроме этого, перец помогает выводить из толстой кишки различные токсины и вредные вещества.

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