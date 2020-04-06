Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7235.62

ETH/USD

163.93

LTC/USD

44.14

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Удивительные свойства красного перца, о которых вы не знали
НОВОСТИ Все новости

Удивительные свойства красного перца, о которых вы не знали

В составе красного перца много витаминов

6 апреля 2020, 13:45 516
Автор:

• Светлана Шкурупий

Удивительные свойства красного перца, о которых вы не знали

Красный перец обладает не только пряным ароматом и острым вкусом, но и целым рядом полезных для организма свойств. И все благодаря капсаицину - алкалоиду, который содержится в этом продукте. В чем же польза красного перца для здоровья?

Улучшение пищеварения

Этот жгучий продукт ускоряет обменные процессы в организме, улучшая работу пищеварительной системы. Благодаря перцу еда усваивается легче, а калории сжигаются быстрее. Но если вы страдаете гастритом или язвой, тогда стоит вводить красный перец в рацион с осторожностью, ведь он может навредить. 

Улучшение кровообращения

Регулярное употребление красного жгучего перца предупреждает образование тромбов и разжижает кровь. Кроме того, продукт способствует образованию эритроцитов.

Нормализация менструального цикла

Красный перец рекомендуется употреблять женщинам, у которых нерегулярный цикл и болезненные менструации. Этот овощ положительно влияет на гормональный фон и стимулирует работу яичников.

Повышение иммунитета

В красном перце содержатся алкалоиды, которые повышают иммунитет, оберегая организм от простудных и вирусных заболеваний.

Снижение веса

Красный перец активизирует кровообращение и ускоряет обмен веществ, а жировые отложения расщепляются быстрее. Кроме этого, перец помогает выводить из толстой кишки различные токсины и вредные вещества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими удивительными свойствами обладает витамин С.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/sport-a-takzhe-pitanie/840607-kh-udivitelnykh-svojstv-krasnogo-pertsa-o-kotorykh-vy-ne-znali
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...