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Врачи рассказали об удивительных свойствах витамина С

Этот витамин очень важен для работы всего организма

сегодня, 09:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Врачи рассказали об удивительных свойствах витамина С

Витамин С или аскорбиновая кислота является сильным антиоксидантом, который предотвращает развитие многих заболеваний. Врачи рассказали, какими удивительными свойствами для организма обладает это органическое вещество. 

Защита ДНК

В нескольких экспериментах было показано, что витамин С ингибирует фрагментацию ДНК и генетическое повреждение в клетках, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения или мутагенных химических веществ. Благодаря этому он может оказать благотворное влияние на пациентов, подвергающихся химиотерапии. 

Защищает от аллергенов

Исследование показало, что витамин С, вводимый три раза в день с помощью назального спрея, у 74% участников эксперимента уменьшал симптомы аллергии (такие как насморк, одышка и отек слизистой оболочки). В группе плацебо этот процент составлял 24%. Этот эффект, вероятно, связан с тем, что аскорбиновая кислота является естественным блоком для гистамина - медиатора аллергической реакции, который активируется после контакта с аллергеном и раздражает слизистые оболочки кишечника, носа, бронхов легких и кожные ткани. 

Защищает сердце

Даже небольшой дефицит витамина С может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз и стенокардия. Именно благодаря этому компоненту кровеносные сосуды являются гибкими и прочными, и каждые дополнительные 500 мг витамина С в день снижают риск сердечных заболеваний или инсульта на 11%. 

Делает кожу здоровой

С одной стороны, витамин С стимулирует выработку коллагена, который помогает сохранить упругость и молодость кожи. С другой стороны, как мощный антиоксидант, он борется со свободными радикалами, которые атакуют его, и защищает клетки организма от вредного воздействия.

Улучшает зрение

Дефицит витамина С может быть связан с более высоким риском развития катаракты, которая является самой распространенной причиной слепоты в мире. Было доказано, что аскорбиновая кислота защищает хрусталик глаза. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много витамина В12.


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Источник: http://womanadvice.pl/5-zaskakujacych-wlasciwosci-witaminy-c
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