Какие продукты опасно есть в больших количествах

Питание должно быть правильно сбалансированным, а значит стоит соблюдать меры в потреблении определенных продуктов. Если их игнорировать, то вместо ожидаемой пользы, организму будет нанесет вред. Какими же продуктами злоупотреблять нельзя?

Лимон

Несмотря на то, что лимон - кладезь ценных витаминов и веществ, его частое потребление может привести к серьезным проблемам. Да, этот фрукт укрепляет иммунитет и положительно действует на сердечно-сосудистую систему, но из-за кислоты, содержащейся в нем, может пострадать желудочно-кишечный тракт. Лимон в больших количествах раздражает слизистую и может спровоцировать боли в животе, а также повредить зубную эмаль.

Морковь

Этот корнеплод должен регулярно появляться в рационе, ведь он очень полезен для организма. Но его также стоит потреблять с умом (2-3 шт. в день). Дело в том, что морковь содержит много бета-каротина, который может накапливаться в верхних слоях кожи и привести к избыточной пигментации. Кожные покровы начинают приобретать характерный желтый оттенок. Для здоровья это не опасно, но и приятного в этом мало.

Бразильский орех

Этот вид ореха очень богат на селен - элемент, который активно участвует в обмене веществ. Но стоит соблюдать норму потребления, которая становит 1-3 ореха в сутки. В составе этого продукта есть и радий, а им злоупотреблять не стоит.

Кофе

Помните, что в день можно выпивать не больше 2-х чашек бодрящего напитка, тогда он будет приносить организму пользу. Если же вы превышаете дозы кофеина, то готовьтесь к проблемам пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также к головным болям и бессоннице.

Вода

Безусловно, вода - лучшее средство для выведения токсинов и нормализации работы организма. Но при этом она способна снижать концентрацию натрия и калия в крови и тем самым приводить к электролитному дисбалансу организма. А в особо тяжелых случаях это может стать причиной водной интоксикации. И чаще всего такая проблема наблюдается у спортсменов, любителей бессолевых диет и голодания. Поэтому пейте в день не более 2–3 литров воды.

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