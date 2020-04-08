Что категорически нельзя есть, если вы на диете

Правильное питание и физическая активность - главные факторы, которые влияют на стройность фигуры. Если вы решили сесть на диету, чтобы привести себя в форму, стоит знать, какие продукты следует выключить из своего рациона.

Жареные блюда

Полностью откажитесь от жаренных блюд, отдавайте предпочтение пище, которая приготовлена на пару или запеченная в духовке. Если пренебрегать этим правилом, то лишние килограммы вряд ли уйдут. Дело в том, что жареные блюда весьма калорийны и плохо усваиваются, а это влияет на работу всего организма.

Наваристые супы

Отобедав наваристым борщом или щи со сметаной, вы очень скоро опять окажетесь перед дверцей холодильника, движимые чувством голода. Все потому, что такие супы представляют собой насыщенный концентрат питательных веществ, увеличивающий выработку желудочного сока. Именно поэтому одного блюда организму будет недостаточно.

Маринованные продукты

Эти продукты вызывают также острую жажду. Содержащаяся в них соль обладает способностью задерживать жидкость в организме, что может стать причиной увеличения веса и отеков. Таким образом, полезнее для здоровья и фигуры будут свежие овощи и салаты.

Острые блюда

Наравне с жареными и маринованными блюдами неполезны для подтянутой фигуры и острые блюда. Конечно, имбирь, чеснок, горчица, хрен, лук и жгучий перец способны украсить любое блюдо. Однако они еще и разогревают организм изнутри. Такой разогрев стимулирует кровоток и повышает аппетит. Как результат — отсутствие чувства насыщения и желание повторить прием пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты опасно есть в больших количествах.

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