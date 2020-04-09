Сколько хлеба и картофеля можно есть без вреда для здоровья

Диетологи не рекомендуют полностью исключать из своего рациона хлеб, картофель и макаронные изделия, даже если вы на диете. Эти продукты можно употреблять без вреда для здоровья, придерживаясь определенной нормы.

Так, эксперты утверждают, что взрослый человек ежедневно может себе позволить съедать 400-600 грамм хлеба, макарон и картофеля. Естественно, суммарное количество, а не каждого вида по отдельности.

При этом, важно придерживаться активного образа жизни и следить за своим рационом. Например, отдайте предпочтение цельнозерновым сортам хлеба, которые производятся из неочищенного зерна и содержат клетчатку и витамины группы В. Тоже самое касается и макаронных изделий.

Что же касается картофеля, то запекайте или варите его в мундире, можно также делать пюре. А вот жаренный или картошку фри стоит полностью исключить, такие варианты приготовления приносят минимум пользы для организма.

Если вы будете следить за нормой употребления картофеля, хлеба и макарон, то поступление в кровь глюкозы после трапезы будет происходить медленней. Это значит, что она будет эффективнее и полностью использоваться, а не откладываться в виде жира на талии и бедрах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как повысить метаболизм с помощью картофеля.

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