Полезен целиком: какие фрукты полезно есть с семечками

Фруктовые семечки считаются побочным продуктом, который без сожаления выбрасывают в мусорное ведро. Однако специалисты в области правильного питания сходятся во мнении, что далеко не со всеми семечками стоит так легко прощаться. Некоторые из них - настоящий кладезь полезных веществ, которые трудно найти в других продуктах.

Арбузные семечки

Арбузы нужно есть вместе с семечками. В этих черных зернышках найдется цинк, клетчатка, железо, олеиновая и линолиевая кислоты. Все эти вещества служат во благо красоте ваших кожи, ногтей и волос.

Лимонные косточки

Если вы любите чай с лимоном, то измельчите фрукт на блендере вместе с косточками и добавляйте чайную ложку смеси в чай, чтобы он приобрел насыщенный цитрусовый вкус. Тоже самое касается и домашней выпечки с лимоном - не стоит тщательно очищать фрукт от семян. В них содержится природное обезболивающее - салициловая кислота, которая обладает и противовоспалительными качествами.

Семечки киви

Обычно этот фрукт едят вместе с семечками, однако, не лишним будет узнать и об их пользе. Эти маленькие черные зернышки - источник витамина Е и насыщенных жирных кислот, в том числе, Омега-3. Эти вещества борются с повышенным холестерином, плохим настроением у женщин и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Косточка авокадо

Вряд ли вам когда-либо приходило в голову есть семечко от авокадо. Однако, измельчив его в кофемолке, вы можете обогатить рацион калием, растворимыми волокнами и антиоксидантами, укрепить иммунитет и снизить давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как влияют на организм красные и оранжевые фрукты.

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