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Как влияют на организм красные и оранжевые фрукты

Организм, утомленный зимой, требует ярких и вкусных продуктов

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как влияют на организм красные и оранжевые фрукты

Американские ученые провели исследование, которое доказало, что красно-оранжевые фрукты и овощи положительно влияют на здоровье мозга. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты провели масштабный эксперимент, участие в котором взяли более 27 тысяч добровольцев, возраст которых в среднем составил 51 год. Эксперты наблюдали за состоянием здоровья участников на протяжении 20 лет. Оказалось, что люди, в рационе которых преобладали фрукты и овощи красно-оранжевого цвета, почти на 50% реже страдали проблемами с памятью. При этом, особое место в рационе предназначалось апельсиновому соку, который нужно пить каждый день.

Помимо этого, яркие фрукты и овощи положительно влияют на иммунную и сердечно-сосудистую системы. В их составе находится большое количество ценных витаминов, веществ, а также антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма.

Напомним, какие "зимние" фрукты особенно полезны для укрепления иммунитета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие фрукты помогают снизить кислотность желудка.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/716556-kak-okazyvaetsya-dejstvuyut-na-organizm-krasnye-i-oranzhevye-frukty
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