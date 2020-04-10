Какой привычный продукт спасет от переедания

Наверное, каждый сталкивался с перееданием. Эта проблема приводит не только к лишнему весу, но и многим проблемам со здоровьем. Обуздать свой аппетит не легко, но вполне возможно. А помочь в этом может привычный и доступный продукт.

Американские исследователи провели несколько экспериментов и выяснили, что грибы должны составлять основу диетического рациона, ведь помимо того, что они содержат витамины и полезные вещества, так еще и подавляют чувство голода. Этот продукт помогает эффективно сбросить лишние килограммы и не переедать, растягивая желудок. Такими чудесными качествами обладают самые обычные шампиньоны, которые можно приобрести в любом супермаркете, а также многочисленные лесные грибы.

Такие выводы ученые сделали исходя из результатов эксперимента. Добровольцев разделили на три группы, две из которых употребляли диетическую пищу с упором на грибы или мясо, а третья придерживалась своего обычного рациона. Полученные результаты показали, что "грибники" похудели на 23% больше, чем "мясоеды" за две недели, и дольше оставались сытыми после трапезы.

Эксперты говорят, что для контроля аппетита достаточно есть грибы два раза в день: на завтрак и обед.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от тяжести после переедания.

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