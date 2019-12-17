Советы, которые избавят от тяжести после переедания

Скоро Новый год, а его принято встречать с размахом, поэтому переедания в праздничный период избежать трудно. Если появилась тяжесть и дискомфорт в желудке, стоит придерживаться нескольких правил, которые избавят вас от этого чувства.

Приготовьте суп

Важно знать, что переедание не только вредит фигуре, но и негативно влияет на работу всего организма. В первую очередь, страдает желудок, печень и сердечно-сосудистая система. Для улучшения самочувствия и запуска пищеварения вам нужно съесть легкий овощной бульон. Такая пища быстро усваивается, содержит много питательных веществ и приводит в норму баланс жидкости в организме.

Согрейте живот

Если в желудке появилось чувство тяжести, лягте на 15-20 минут на спину и положите на живот теплую грелку (не горячую!). С помощью тепла мышцы расслабятся и процесс пищеварения улучшится. Однако, грелку нельзя использовать при ПМС и при беременности.

Купите кефир

После переедания стоит на протяжении дня пить нежирный кефир, чтобы не перегружать желудок еще больше. В молочной продукции содержатся бактерии, которые помогают пище усваиваться и запускают работу желудочно-кишечного тракта.

Выпейте прополис

Расстройства приема пищи доставляют дискомфорт и влияют на самочувствие в целом, поэтому от чувства тяжести хочется избавиться поскорее. В этом может помочь настойка прополиса, достаточно разбавить 5 капель в стакане воды и принимать это перед едой.

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