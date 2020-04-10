Напитки, от которых хочется пить еще больше

Взрослый человек ежедневно должен выпивать около двух литров обычной питьевой воды, чтобы поддерживать свое тело и здоровье в тонусе. Но иногда хочется побаловать себя чем-то вкусным, например, смузи или газировкой. Но не все напитки помогают утолить жажду, некоторые из них, наоборот, подталкивают нас пить еще больше.

Фруктовые и овощные соки

Эти напитки очень полезны для организма (если они не пакетированные). Но несмотря на свой витаминный состав, в них есть пектины и органические кислоты, которые провоцируют острое чувство голода и жажды.

Молочные коктейли

В большинстве молочных коктейлей содержится запредельное количество сахара, да и в плане искусственных ароматизаторов такой продукт ничем не уступает. Вредные добавки оказывают стимулирующее воздействие на мозг и вызывают желание выпить еще порцию напитка. Поскольку молочные коктейли не могут похвастаться низкой калорийностью, при чрезмерном увлечении напитком можно очень скоро обзавестись лишними килограммами.

Кофе

Если поначалу кофе дарит заряд бодрости и сил, но спустя некоторые время, он способствует расширению сосудов и нарушению кровотока. Если хотите этого избежать, тогда после бодрящего напитка выпивайте стакан обычной воды, только тогда вас не будет мучить жажду и самочувствие будет в норме.

Сладкая газированная вода

Увы, но сладкие напитки пользуются огромным спросом, несмотря на все запреты и вредное воздействие на организм. Газированная вода не способна утолить жажду, ведь в ее составе много сахара, добавок, красителей и консервантов. Эти вещества обезвоживают организм, приводят к лишнему весу и проблемам с сердцем.

Квас

Если этот напиток натуральный и приготовлен правильно, тогда с чувством жажды он справиться отлично. Но если в его составе есть красители и вредные добавки, то никакой пользы организму они не приносит, может лишь навредить.

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