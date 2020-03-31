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Назван напиток, снижающий артериальное давление

Этот напиток поможет еще и оздоровить сердце

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Назван напиток, снижающий артериальное давление

Ученые выяснили, что привести артериальное давление в норму поможет отвар крапивы. Это растение обладает целым рядом полезных свойств, поэтому часто применяется в народной медицине. Об этом сообщает издание 7mednews.

Эксперты провели исследование на грызунах и установили, что напиток из крапивы помогает при гипертонии, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы. В составе крапивы содержится много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, которые нужны организму для правильного функционирования.

Ученые объясняют, что благодаря активной выработке оксида азота, которая происходит из-за крапивы, происходит расслабление сосудов, что делает их шире. Кровь циркулирует свободнее и давление снижается. Такой же расслабляющий эффект растение оказывает и на сердце. Происходит блокирование кальциевых каналов и происходит выравнивание сердечного ритма.

Помимо этого, крапива является природным лекарством, используемым в качестве мочегонного средства. Отвар из этого растения помогает при инфекциях мочевого пузыря, а также при лечении камней в почках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток защитит от вирусов и плохого настроения.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/17585-snizit-davlenie-i-ozdorovit-serdce-pomozhet-krapivnyy-chay.html
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