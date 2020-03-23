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Какой напиток защитит от вирусов и плохого настроения

Этот напиток - настоящая витаминная бомба для организма

сегодня, 09:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой напиток защитит от вирусов и плохого настроения

О целебных свойствах клюквы многие из нас знают с детства: ее сок богат витамином C и полезными микроэлементами, помогающими организму бороться с болезнями. А сахар, которым частенько "компенсируют" слишком кислую ягоду, бодрит и поднимает настроение — что тоже бывает нелишним при простуде. Но на этом полезные свойства клюквы не заканчиваются.

Американские исследователи выяснили, что в плодах клюквы содержаться полифенолы, которые повышают иммунитет. Ученые в течении 10 недель наблюдали за добровольцами, которых разделили на две группы. Первой ежедневно давали 500 мл клюквенного сока, а второй - подкрашенную воду, плацебо. Результаты эксперимента показали, что у людей из первой группы иммунные клетки оказались активнее в 5 раз, по сравнению со второй группой. 

Известно, что клюква богата на витамины группы В (В1, В2, В6), С, Е, а также на бета-каротин и минералы: калий, кальций, магний, фосфор, железо и флавоноиды, которые действуют как сильные антиоксиданты. 

Клюквенный сок помогает при воспалении легких, часто вызываемых вирусом гриппа. Активные ингредиенты, содержащиеся в ягоде, помогают предотвратить прилипание вируса к клеткам и, таким образом, предотвратить развитие болезни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему каждый день нужно пить гранатовый сок.


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/immunitet-klyukvennyi-mors-ot-prostudy-grippa-i-plohogo-nastroeniya-id6860406/
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