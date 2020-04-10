Почему стоит отказаться от сладкого на завтрак

Сладости - это источник энергии и удовольствия, поэтому такие продукты вызывают зависимость. Диетологи говорят, что для поддержания фигуры лакомства лучше употреблять до обеда, тогда калории не будут откладываться в виде жировых складок на "проблемных" местах. Но вместе с этим, исследователи утверждают, что завтракать сладостями также не стоит - это вредно для организма.

Эксперты говорят, что сладости на голодный желудок могут вызвать усталость. Например, если утром съесть шоколадку, то поджелудочная железа начнет активно вырабатывать инсулин. А за резким скачком сахара в крови идет и резкое его понижение, в результате чего в середине рабочего дня появится усталость и упадок сил.

Помимо этого, стоит отказаться утром и от ароматных булочек, потому что дрожжи вызывают брожение и тяжесть в кишечнике. Прежде всего речь идет о сдобе, она провоцирует дискомфорт в желудке, поэтому появляются жалобы на боль, вздутие и другие расстройства.

Лучше всего на завтрак есть яичницу, различные каши с фруктами и овощами, а также бутерброды с семгой, авокадо или сыром. Эти продукты придадут энергии, а также надолго обеспечат ощущение сытости.

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