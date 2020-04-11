Сохраняем витамины: какие овощи готовить не нужно

Овощи - это кладезь витаминов, аминокислот и полезных микроэлементов, в которых регулярно нуждается наш организм. Но многие овощи не любят огня и пара, поэтому во время готовки их пищевая ценность резко снижается. Какие продукты лучше употреблять сырыми?

Диетологи говорят, что свекла в процессе варки теряет почти 40% фолиевой кислоты, без которой невозможно представить себе питание беременной женщины или рацион людей, у которых есть онкологические заболевания. А помидоры, пусть и сохраняют полезный ликопин, но избавляются от 80% ценного калия, цинка и магния, которые в ряде случаев гораздо важнее для нашего организма, чем антиоксиданты.

Болгарский перец нужно есть сырым, потому что этот овощ не переносит температуру. Уже через три минут варки или тушения он теряет 70% витамина С. Тоже самое происходит и с чесноком, но кроме витамина С из него исчезает РР и представители группы В. Так что, делая вкусное лечо, не усердствуйте с термической обработкой, иначе кроме вкуса вы не получите никакой пользы.

Брокколи и спаржу также лучше употреблять сырыми. Хотя это сложно представить. В крайнем случае - полусырыми, проварив или приготовив на пару не дольше 5 минут. Иначе кроме как "зеленого" вкуса и клетчатки вы не получите никаких витаминов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких овощей можно укрепить иммунную систему.

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