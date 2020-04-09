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Какие овощи помогут укрепить иммунную систему

Овощи содержат много витаминов и полезных микроэлементов

сегодня, 03:25 1188
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие овощи помогут укрепить иммунную систему

Укрепить защитные силы иммунной системы можно с помощью правильно сбалансированного питания. В ежедневном рационе должны обязательно быть овощи, ведь они богаты на витамины и полезные вещества. Но на какие именно продукты стоит обратить внимание?

Чеснок

Этот продукт содержит ценный аллицин, который трансформируется в органосульфиды, предотвращающие сбой в клетках при их размножении. То есть, это самый настоящий продукт для снижения риска возникновения раковых опухолей. А еще благодаря чесноку вы можете бороться с катарактой, инсультом, чистить сосуды и не бояться простудных заболеваний.

Фиолетовый лук

В этом луке также есть аллицин, а еще антоцианы и квертецин, дающие преимущество в борьбе с раковыми клетками. Красный лук можно и нужно есть гипертоникам, а еще он, несмотря на свой необычный цвет, более гипоаллергенный продукт, нежели его репчатый или салатный собрат. В красном луке много цинка, а значит, у вас есть шансы сделать организм неуязвимым к простудам.

Свекла

Многие забывают о том, что в свекла - источник железа, а значит ее можно и нужно есть наряду с печенью, гречкой и гранатом, которые традиционно считаются основой рациона при железодефицитной анемии. В свекле много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы. А еще этот продукт поддерживает иммунную систему, защищая организм от бактерий и инфекций всех типов.

Сладкий перец

В составе этого овоща много антиоксидантов. Сладкий перец оказывает противовоспалительное и бактерицидное воздействие на организм. Он также чистит кровь от токсинов и показан в период восстановления после отравлений. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/11245-kakie-ovoshti-nuzhno-est-dlya-ukrepleniya-immunnoy-sistemy.html
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