Пять лучших продуктов для здоровья суставов

Для того, чтобы сохранить суставы молодыми и гибкими необходимо придерживаться здорового образа жизни. Помимо регулярной физической активности важно уделять внимание и правильному питанию. Есть продукты, которые улучшат состояние суставов и предотвратят развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата. Что это за продукты?

Оливковое масло

В составе оливкового масла есть множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ, благоприятно влияющих на работу всего организма. Этот продукт обладает противовоспалительным эффектом и помогает снять боль при заболеваниях, поражающих суставы и костную ткань. Оливковое масло содержит также витамин D, который укрепляет кости.

Жирная рыба

Это идеальный источник ненасыщенных жирных кислот омега-3, а также других минералов и антиоксидантов. Жирных сорта рыбы помогут предотвратить болезни суставов, а также повысить их эластичность. А рыбный жир снимает боль при артрите.

Гранат

Помимо того, что гранат укрепляет иммунитет и борется с гипертонией, он еще положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Этот фрукт помогает в борьбе с артритом и устраняет боль в суставах. Гранат содержит много витаминов и полифенолов, который снижают вероятность возникновения воспалений в организме.

Ягоды

Это кладезь витаминов, антиоксидантов и питательных веществ, которыми регулярно нужно обогащать организм. Исследователи выяснили, что 10 ягод вишни могут существенно снизить риск появления подагры - заболевания, поражающего суставы. А богатый витаминный состав ягод способствует их эластичности.

Желатин

Ученые доказали, что поддерживать суставы здоровыми человеку помогает желатин. Он содержит полезные вещества, которые нужны организму для выработки коллагена. Этот белок положительно влияет на кожу, ногти и волосы, а также повышает эластичность соединительных тканей и костей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нельзя сочетать с препаратами.

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