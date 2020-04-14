Какой продукт улучшает качество интимной жизни

Ни для кого не секрет, что шоколад содержит много ценных веществ, поэтому обладает полезными свойствами для организма. Но мало кто догадывается о том, что этот продукт благоприятно влияет на сексуальную жизнь. Что же следует знать о шоколаде?

Ученые доказали, что эта сладость стимулирует выработку окситоцина - гормона, который вызывает приятный прилив чувств, когда люди обнимаются или целуются. Именно уровень окситоцина играет важную роль в проявлении эмпатии, успешном расслаблении и, как следствие, в достижении оргазма.

Исследователи выяснили, что всего одна шоколадка, которую вы постепенно съедаете с любимым человеком, увеличивает уровень гормона счастья. Этот продукт позволяет женщинам и мужчинам более расслаблено и уверенно чувствовать себя во время интимной близости. А еще с помощью шоколада можно снять стресс, который накопился за несколько дней.

Напомним, ученые назвали десять полезных свойств шоколада.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему алкогольные напитки нельзя закусывать шоколадом.

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