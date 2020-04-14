Чтобы укрепить иммунитет во время пандемии, врачи советуют есть ячневую кашу. Она содержит множество витаминов, необходимых организму для борьбы с вирусами. Об этом пишет портал "Сlutch.ua".

Среди каш, которые благотворно влияют на иммунитет человека также оказались гречка, рис и овсянка. Но лидером среди них врачи все же признали ячневую кашу и советуют непременно добавить ее в свой рацион.

Ячневая каша способна укрепить не только иммунитет, но и организм в целом. Например, в ней достаточно много фосфора, который укрепляет зубы и кости, а также помогает работе печени. А вот гордецин, содержащийся в крупе, имеет антибактериальные свойства. Также ячневую кашу необходимо почаще употреблять тем, кто страдает от постоянных стрессов. Справиться с ними поможет магний. Витамин В, в то же время, окажет положительное влияние на работу мозга и повысит качество сна.

Должна занять свое почетное место ячневая каша и в рационе красавиц. Она поможет дольше сохранять молодость, поскольку содержит медь. Та же, в свою очередь, способствует выработке коллагена. Вместе с тем, витамин РР сделает волосы крепкими, кожу чистой, а ногти крепче.

Ну а чтобы ячневая каша была не только полезной, но и вкусной, диетологи советуют добавить в нее фрукты или ягоды, семена чиа и нежирный кефир.

Правда, есть у каши и противопоказания. Ею не стоит злоупотреблять беременным. А еще в нее нельзя добавлять яичный белок. Для огранизма это будет дополнительная нагрузка.

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