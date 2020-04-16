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Почему не стоит пить кофе при простудных заболеваниях

Кофе может затруднить работу сердца

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему не стоит пить кофе при простудных заболеваниях

Ученые провели множество исследований, которые доказывают, как негативное, так и положительное влияние кофе на организм. Но есть случаи, когда от ароматного бодрящего напитка лучше отказаться. Медики не рекомендуют употреблять кофе при простудных заболеваниях. Почему так?

Несмотря на то, что кофе придает энергии, во время гриппа и ОРВИ этот напиток лучше исключить из рациона. Кофеин может затруднить работу сердечно-сосудистой системы, которая при болезни и так трудится в усиленном режиме. Помимо этого, кофе может стать причиной расстройств кишечника, в частности вызвать диарею и дискомфорт в желудке. Это еще больше ослабит организм, а на борьбу с вирусом нужны силы. 

Также кофе может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется высыпаниями на коже и слезоточивостью. Даже, если раньше вы не наблюдали у себя подобных признаков, ослабленный иммунитет может так отреагировать.

Если же вы не представляете свою жизнь без кофе, даже во время болезни, тогда сделайте его более полезным. Например, добавьте в напиток кардамон, корицу или ложечку меда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как кофе влияет на интимную жизнь.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/93460-pochemu-ne-stoit-pit-kofe-pri-bolezni.html
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