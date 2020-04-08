Ученые объяснили, как кофе влияет на интимную жизнь

Кофе - один из самых популярных и противоречивых напитков в мире. Ученые сделали множество открытий, которые доказывают, что кофе влияет на организм, как негативно, так и положительно. Во всем нужно знать меру. Но влияет ли этот напиток на сексуальную жизнь?

Американские исследователи выяснили, что кофе способен уменьшить риск эректильной дисфункции у мужчин. Поэтому не запрещайте своему супругу пить бодрящий напиток, он стимулирует приток крови к "нужным местам", гарантируя стойкую эрекцию. Но потреблять больше 3 чашек кофе в день не желательно, иначе эффект может быть противоположным.

Эксперты также определили, как кофе влияет на сексуальное желание женщин. Оказалось, что ароматный напиток увеличивает либидо, а также помогает представительницам прекрасного пола скорее достичь оргазма. Но злоупотреблять им нельзя. Чем реже вы будете пить кофе, тем выраженее будет его эффект. Причем холодный кофе намного полезнее пить, чем горячий.

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