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Три продукта, которые помогут справиться со стрессом

Стресс — привычный спутник современного человека

сегодня, 18:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Три продукта, которые помогут справиться со стрессом

Многие люди сильно поддаются стрессу и тревоге, особенно на фоне текущей ситуации с коронавирусом. Улучшить самочувствие и расслабиться можно многими способами, в том числе и с помощью правильных продуктов питания. Что в таких случаях следует включить в рацион?

Горький шоколад

Всем известно, что шоколад повышает в организме гормон радости, поэтому его рекомендуют употреблять при плохом настроении. Но следует отдавать предпочтение горькому шоколаду, в составе которого есть более 50% какао-бобов. Этот продукт способствует расслаблению, а также успокаивает нервную систему.

Ромашковый чай

При повышенной тревоге или стрессе можно заварить себе ромашковый чай. Он укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а также отлично зарекомендовал себя как успокаивающее средство. При длительном употреблении ромашковый чай снижает симптомы тревожного расстройства. 

Киви

Исследователи доказали, что этот фрукт обладает многими витаминами (С, Е) и полезными веществами. В сочетании с фолиевой кислотой они способствуют снижению уровня стресса и нервозности. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заедать стресс, чтобы не набрать лишний вес.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/93585-chetyre-produkta-kotorye-pomogut-spravitsya-s-trevogoy-i-stressom.html
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