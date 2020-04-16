Шоколад, чили и еще 3 способа ускорить обмен веществ

Привести фигуру в порядок и избавиться от лишних килограмм можно за счет правильного питания. Чтобы организм активнее превращал пищу в энергию, а в не запасы жиры, стоит ускорить метаболизм. Какие же способы могут помочь в этом?

Добавьте в рацион черный шоколад

Отдайте предпочтение горькому шоколаду, в составе которого не менее 60-70% какао-бобов. В день съедайте 50 г, такого количества лакомства достаточно, чтобы нормализовать чувствительность клеток к инсулину. В итоге организм активнее перерабатывает пищу в энергию, а не в жир.

Приправьте еду

Перец чили, острые специи, куркума считаются пряностями, способными разогнать метаболизм. Однако для заметного эффекта нужно будет использовать их регулярно, отдавая все-таки предпочтение легким, а не богатым жирами блюдам.

Откажитесь от резких скачков веса

Вопреки распространенному мнению, программы быстрой потери веса не ускоряют, а в итоге, наоборот, замедляют обмен веществ. Поэтому вместо резкого перехода к голоданию лучше постепенно изменять свое меню, сдвигая акцент в сторону витаминных овощей и богатого белками мяса.

Дышите полной грудью

Последние исследования подтвердили: глубокое дыхание способствует обогащению крови кислородом. Последний активно участвует в переработке пищи, включая жиры и сахар.

Выйдите из "зомби"-режима

Чем больше человек поддается нервному напряжению и стрессу, чем быстрее набирает вес. При таком напряженном способе жизни обмен веществ замедляется, чтобы экономить силы и энергию. Поэтому важно обеспечить себе хороший отдых, полноценный сон и заниматься делом, которое приносит положительные эмоции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы замедляют метаболизм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!