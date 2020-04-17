Пять свойств меда, о которых вы не догадывались

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О лечебных свойствах меда известно давно. Этот продукт укрепляет иммунитет и в целом положительно влияет на работу всего организма. А в кулинарии его используют в качестве подсластителя и ароматизатора. Но есть еще несколько свойств меда, о которых вы могли не знать.
Мед помогает сохранять продукты свежими
Если вы думаете, что мед добавляют в выпечку всего лишь для придания ей аромата и сладости, то заблуждаетесь. Оказывается, мед в кулинарии часто используют для того, чтобы сохранить продукт свежим подольше. У меда есть свойство удерживать воду, и поэтому выпечка дольше не черствеет. Кроме того, мед сохраняет свежесть абсолютно всех продуктов, в которые его добавили.
Мед способствует образованию хрустящей корочки на мясе
Если в маринад для приготовления мяса добавить пару ложек меда, то на мясе при выпекании образуется тонкая хрустящая корочка. Правда - это на любителя, потому что она немного сладковата.
Мед размягчает мясо
Добавление меда в маринад при готовке мяса способствует не только образованию корочки, но и помогает мясу стать мягче. Мед прекрасно сочетается с соевым соусом, уксусом, имбирем, чесноком, кардамоном и цедрой апельсина.
Мед помогает склеивать слои тортов и дольки пирожных
Такое свойство меда, как липкость, многие хозяйки используют для того, чтобы склеить дольки пирожных или, например, половинки сладких орешков. Также он незаменим при приготовлении "Муравейника" и пахлавы.
Мед оттеняет остроту вкуса
Мед можно смело добавлять в острые соусы. Благодаря такому эксперименту, вкус соуса становится более насыщенным, в нем появляются новые сладковатые ноты.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие маски для лица можно приготовить на основе меда.
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