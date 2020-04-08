ТОП-5 лучших масок для лица на основе меда

О полезных свойствах меда известно давно. Его используют не только в кулинарии, но и косметологии. Этот продукт считается одним из лучших для ухода за кожей лица и тела. На основе меда можно приготовить множество масок, которые придадут вашему внешнему виду свежести и молодости.

В составе меда есть много витаминов и ценных веществ, которые эффективно очищают кожу, делая ее упругой и здоровой. Но от масок с медом стоит отказаться женщинам, страдающим аллергическими реакциями.

Медовая маска для жирной кожи

Взбейте один яичный белок и добавьте к нему одну чайную ложку меда, молока, лимонного сока и овсяных хлопьев. Полученную смесь нанесите на лицо и подождите полчаса. После смойте маску теплой водой и нанесите на лицо увлажняющий крем.

Медовая маска для комбинированной кожи

Возьмите один яичный желток, ½ чайной ложки яблочного сока, две чайной ложки оливкового масла и одну чайную ложку меда. Нанесите маску на лицо и подождите несколько минут, чтобы она высохла. После чего нанесите повторно и подождите 20 минут. Смойте ее под теплой водой и нанесите крем.

Медовая маска для сухой кожи

К одному яичному желтку добавьте одну чайную ложку сметаны и меда. Все тщательно смешайте и нанесите на лицо на 15-20 минут. Потом смойте водой и увлажните кремом.

Лимонная маска с медом для всех типов кожи

Измельчите половинку лимона в блендере (вместе с кожурой), добавьте две столовые ложки оливкового масла, одну чайную ложку меда и яичный желток. Перемешайте компоненты и нанесите на лицо, а через 20 минут смойте водой.

Медовая маска для всех типов кожи

Смешайте в миске одну столовую ложку творога и одну чайную ложку меда. Полученную смесь нанесите на лицо на 15 минут, после чего умойтесь теплой водой и нанесите на лицо крем.

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