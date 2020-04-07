Три привычки, которые сильно старят вашу кожу

Ухаживать за кожей необходимо регулярно и с помощью качественных косметологических средств. Но есть факторы и привычки, которые негативно влияют на внешний вид кожи, ускоряя ее старение и снижая эластичность. На что следует обратить особое внимание?

Слишком частый пилинг

Это процедура отшелушивания омертвевших клеток кожи для ее регенерации и обновления. Его можно проводить в салоне либо в домашних условиях. В первом случае косметолог сам порекомендует не делать процедуру слишком часто, поскольку профессиональный пилинг довольно травматичен для лица. А вот дома удерживать женщину от частого использования скраба некому. Тем не менее частое отшелушивание верхнего слоя кожи заставляет клетки эпидермиса постоянно делиться - в результате они изнашиваются раньше времени. К тому же кожа становится более тонкой, склонной к сухости, пигментным пятнам и морщинам.

Избыток кофеина

Средства для лица и тела с кофеином обладают отличным противоотечным действием, эффективно подтягивают кожу. Но нужно помнить, что они также делают кожу более сухой, склонной к шелушению. Причем негативные последствия усиливаются, если вы не только втираете средство с кофеином в кожу, но и пьете одну-вторую-третью чашку кофе в течение дня. Много кофе внутрь плюс средства с кофеином на лицо - это прямой путь к глубоким морщинам и постоянной сухости.

Горячий душ

Если вы любите подолгу постоять под горячим душем - это размягчит ваши пятки, кутикулу, облегчит эпиляцию и принесет общее расслабление. Однако на кожу повлияет негативно. Так, от долгого воздействия горячей воды страдает верхний слой эпидермиса, кожа становится более сухой, на ней может проявиться похожее на аллергию раздражение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы негативно воздействуют на кожу.

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