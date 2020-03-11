Пять факторов, которые каждый день воздействуют на кожу

Каждая женщина мечтает о гладкой и здоровой коже, поэтому тщательно ухаживает за ней с помощью различных кремов, скрабов и прочего. Но пока вы тратите деньги и энергию, пытаясь избавиться от морщин, ваши ежедневные привычки могут сводить эти труды к нулю. Какие вещи пагубно сказываются на состоянии кожи?

Окружающая среда

Ультрафиолетовое излучение, сигаретный дым и выхлопные газы - эти факторы провоцируют повреждение кожи, вызывая окислительный стресс, который играет немаловажную роль в процессе старения. В первую очередь обратите внимание на средства с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами — они питают, защищают и восстанавливают кожу от ежедневных стрессоров.

Сладости

Неконтролируемое употребление сладостей может привести к процессу гликации. То есть, на коже появляются морщинки, пропадает ее упругость и сияние. Постарайтесь ограничить употребление сахара.

Наволочка

Во время ночного сна клетки кожи обновляются, а вот отмершие клетки попадают на наволочку. Чтобы уменьшить вероятность попадания бактерий (которая во время регенерации возрастает), меняйте наволочку как минимум раз в неделю.

Клавиатура

Недавнее исследование показало, что клавиатура в 20 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, и содержит бактерии, известные под сложным названием "грамположительные кокки", которые частенько являются виновниками проблем с кожей. Поэтому проведите чистку своей клавиатуры и постарайтесь мыть руки после использования компьютера.

Экран

Длительное времяпровождение у экрана нарушает естественный циркадный ритм, что приводит к проблемам со сном, а проблемы со сном = изможденная кожа. Постарайтесь меньше времени проводить перед экраном и отключайте гаджеты минимум за полчаса до сна.

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