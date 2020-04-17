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При каких заболеваниях нельзя пить кефир

Мало кто знает, что кефир не так уж и безобиден

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

При каких заболеваниях нельзя пить кефир

Кисломолочные продукты очень полезны, поэтому должны периодически появляться в нашем рационе. Одним из них является кефир, который богат кальцием, калием, фосфором, витаминами группы В. Но каждый продукт имеет и свои противопоказания. Кому лучше отказаться от употребления кефира?

Медики утверждают, что этот молочный продукт положительно действует на пищеварительную систему, потому что содержит пробиотики (полезные бактерии), которые улучшают микрофлору кишечника. Лучше всего выбирать кефир 2,5% жирности, потому что в нем сохранены все полезные вещества и пить его стоит во второй половине дня, чтобы кальций легче усваивался. 

Но медики не рекомендуют пить кефир людям, страдающим язвой желудка, панкреатитом, изжогой и тем, у кого повышенная кислотность желудка и непереносимость лактозы. Но даже при отсутствии этих проблем, важно не перебарщивать с "дозой" кефира, употребляя его ежедневно. Он может привести к переизбытку насыщенных жиров.

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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4847980-dietologi-rasskazali-pri-kakih-zabolevaniyah-nelzya-pit-kefir.html
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