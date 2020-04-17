Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7091.83

ETH/USD

171.06

LTC/USD

42.45

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.68

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какой напиток быстрее остальных вызывает привыкание
НОВОСТИ Все новости

Какой напиток быстрее остальных вызывает привыкание

Этот напиток может ухудшить состояние здоровья

сегодня, 11:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой напиток быстрее остальных вызывает привыкание

Ученые выяснили, что пиво, независимо от содержащего в нем алкоголя, действует на организм как "дофаминовый стимулятор". Об этом сообщает издание Тelegraf.

Специалисты провели исследование, участие в котором взяли более 50 мужчин разного возраста. Они пробовали различные алкогольные напитки, но результаты эксперимента показали, что именно после употребления пива в их крови было наибольшее количество дофамина - гормона удовольствия и мотивации. Это вещество вырабатывается эндокринными клетками головного мозга и дает ощущение комфорта, а также повышает настроение. 

Именно этот гормон вызывает сильное привыкание к пиву, так как организм хочет производить больше дофамина. Эксперты заявили, что с этим спиртным напитком нужно быть очень острожным, ведь с него может начаться развитие алкоголизма. 

Но не только пиво может привести к зависимости. Остерегаться нужно ликеров, алкогольных коктейлей и других напитков, в которых содержится много химических соединений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от какого опасного недуга защитит пиво.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4797815-mediki-uverenyi-chto-etot-napitok-byistree-ostalnyih-vyizyivaet-privyikanie.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...