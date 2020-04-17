Какой напиток быстрее остальных вызывает привыкание

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Ученые выяснили, что пиво, независимо от содержащего в нем алкоголя, действует на организм как "дофаминовый стимулятор". Об этом сообщает издание Тelegraf.
Специалисты провели исследование, участие в котором взяли более 50 мужчин разного возраста. Они пробовали различные алкогольные напитки, но результаты эксперимента показали, что именно после употребления пива в их крови было наибольшее количество дофамина - гормона удовольствия и мотивации. Это вещество вырабатывается эндокринными клетками головного мозга и дает ощущение комфорта, а также повышает настроение.
Именно этот гормон вызывает сильное привыкание к пиву, так как организм хочет производить больше дофамина. Эксперты заявили, что с этим спиртным напитком нужно быть очень острожным, ведь с него может начаться развитие алкоголизма.
Но не только пиво может привести к зависимости. Остерегаться нужно ликеров, алкогольных коктейлей и других напитков, в которых содержится много химических соединений.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, от какого опасного недуга защитит пиво.
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