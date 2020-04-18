Главные правила пасхального стола: как не навредить здоровью

Многие люди придерживались Великого поста, который начался за семь недель до Христова Воскрешения. Скоро они смогут вернуться к привычным продуктам, от которых пришлось на время отказаться. Для того, чтобы уберечь организм от стресса, нужно выходить из поста постепенно. Что важно учитывать?

Правильный выход из поста настолько же важен, как и вход, так как семинедельное воздержание от продуктов животного происхождения перестраивают ЖКТ на другой режим работы. Чем строже и длительнее соблюдение поста, тем больший промежуток времени понадобится для перехода на обычный рацион. Ошибкой многих людей является несдержанность в еде в первый же день выхода из поста. Если к этому добавить еще хотя бы небольшую порцию алкоголя, то последствия для здоровья могут быть самыми непредсказуемыми.

Чтобы этого не случилось, существует несколько правил, рекомендованных специалистами, которые помогут мягко, постепенно и без вреда для здоровья выйти из поста.

Теплая вода

Прежде чем приступить к трапезе, необходимо выпить два стакана теплой воды. Благодаря этому, во-первых, желудок будет подготовлен к принятию более тяжелой пищи, во-вторых, вода заполнит часть его пространства, поэтому чувство насыщения наступит значительно быстрее.

Кисломолочная продукция

Рекомендуется выходить из поста с помощью кисломолочных продуктов. Для этого прекрасно могут подойти творог, йогурт, кефир – они смогут безболезненно подготовить организм к принятию более тяжелых для переваривания продуктов животного происхождения.

Постепенный возврат к мясным продуктам

Не увлекайтесь сразу жаренным мясом и колбасными изделиями, чтобы не вызвать дискомфорт в желудке. Возвращение к таким блюдам следует начинать с продуктов, приготовленных на пару. А лучше всего отдать предпочтение постному виду мяса, чем жирным его сортам.

Чувство меры

После долгого воздержания от любимых продуктов, хочется попробовать все и сразу, но необходимо знать чувство меры, чтобы не навредить здоровью. За время поста организм привык к растительной пище, которая легче усваивается, поэтому переход к животным жирам не должен быть резким. Из-за праздничного стола лучше вставать с легким ощущением голода.

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